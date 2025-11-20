New York: positiva la giornata per Bio-Techne

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500
, ad evidenza del fatto che il movimento di Bio-Techne
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico di Bio-Techne
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 58,2 USD con area di resistenza individuata a quota 59,54. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 57,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)