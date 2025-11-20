Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 21:04
24.217 -1,72%
Dow Jones 21:04
45.953 -0,40%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

New York: positiva la giornata per Bio-Techne

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Bio-Techne
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Bio-Techne subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario tecnico di Bio-Techne mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 58,2 USD con area di resistenza individuata a quota 59,54. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 57,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```