Mondo TV espande collaborazione con Educational su giochi educativi

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha, società italiana che sotto il brand Ludattica svolge attività di ricerca e formazione sulle strategie di apprendimento dei bambini basate sul gioco, unche va ad integrare quello già esistente dal 2020 per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della propertyL'accordo integrativo prevede lo sfruttamento dei medesimi diritti licensing e merchandising persulla nuova property "Stickman", sempre nel portfolio di titoli di Julia Donaldson di cui Mondo TV è agente per l'italia.L'accordo prevede il pagamento di unda parte della licenziataria a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l'importo del minimo garantito, si legge in una nota.