Apre in Piazza Duomo il Megastore ufficiale di Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - Taglio di nastro in Piazza Duomo per il nuovo Megastore
. Apre le porte il punto vendita ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
.
“Iniziamo veramente a respirare lo spirito olimpico. - ha sottolineato Serena Di Matteo
, Head of Southern Europe Marketing di Visa - Noi siamo sponsor dei Giochi Olimpici dal 1986, quindi il prossimo anno saranno 40 anni che Visa è sponsor globale dei pagamenti e ci teniamo davvero tanto, mentre dal 2003 siamo anche sponsor dei Giochi Paralimpici e siamo stati il primo sponsor ad entrare a far parte del movimento paralimpico”.
La posizione strategica nel cuore della città assicurerà grande visibilità e permetterà di intercettare l’intenso flusso di persone che anima quotidianamente l’iconica piazza milanese, offrendo a migliaia di visitatori la possibilità di vivere un’esperienza immersiva nel mondo dei Giochi.
“Sono tanti i progetti che stiamo portando avanti anche da un punto di vista di comunicazione per avvicinare le persone ai Giochi - ha aggiunto Di Matteo - Un esempio è la campagna che abbiamo fatto di recente con l'utilizzo della intelligenza artificiale
, che vede gli atleti sciare in uno scenario che richiama un borgo marinaro durante l'estate con l'obiettivo di avvicinare tutti ai Giochi invernali”. L’impatto economico sarà sicuramente importante, e questo consente a Visa
, da sempre impegnata nel lasciare una legacy nei territori che ospitano i Giochi, di supportare la digitalizzazione del Paese. Primo fra tutti il trasporto pubblico. Sono attesi più di 2 milioni
di turisti e quindi “lo sviluppo dei pagamenti digitali sui mezzi di traporto sia urbani che extraurbani faciliterà lo spostamento delle persone”.
“In questi ultimi 2 anni si è lavorato molto anche per incentivare l’accettazione dei pagamenti digitali
per le PMI, altro snodo fondamentale che aiuterà gli esercenti a snellire e velocizzare le attività, soprattutto durante quei giorni, garantendo la sicurezza delle transazioni", ha concluso Di Matteo.
All’interno del Megastore, tra le collezioni esclusive spiccano quelle sviluppate in collaborazione con Salomon e Armani
, Sponsor e Partner ufficiali del Comitato Organizzatore. Il Megastore si aggiunge ai due punti vendita già attivi in Largo Cairoli
e in Piazza San Babila
, contribuendo ad arricchire l’atmosfera di festa che accompagnerà Milano Cortina 2026. Lo store resterà aperto tutti i giorni fino al 21 marzo 2026. Si tratta di 1.200 mq di articoli ufficiali suddivisi per aree tematiche, pensati per soddisfare ogni esigenza: dall’abbagliamento per uomo, donna e bambino, agli accessori e una collezione dedicata interamente alle Mascotte ufficiali.