Apre in Piazza Duomo il Megastore ufficiale di Milano Cortina 2026





(Teleborsa) - Taglio di nastro in Piazza Duomo per il nuovo. Apre le porte il punto vendita ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di“Iniziamo veramente a respirare lo spirito olimpico. - ha sottolineato, Head of Southern Europe Marketing di Visa - Noi siamo sponsor dei Giochi Olimpici dal 1986, quindi il prossimo anno saranno 40 anni che Visa è sponsor globale dei pagamenti e ci teniamo davvero tanto, mentre dal 2003 siamo anche sponsor dei Giochi Paralimpici e siamo stati il primo sponsor ad entrare a far parte del movimento paralimpico”.La posizione strategica nel cuore della città assicurerà grande visibilità e permetterà di intercettare l’intenso flusso di persone che anima quotidianamente l’iconica piazza milanese, offrendo a migliaia di visitatori la possibilità di vivere un’esperienza immersiva nel mondo dei Giochi.“Sono tanti i progetti che stiamo portando avanti anche da un punto di vista di comunicazione per avvicinare le persone ai Giochi - ha aggiunto Di Matteo - Un esempio è la campagna che abbiamo fatto di recente con l'utilizzo della, che vede gli atleti sciare in uno scenario che richiama un borgo marinaro durante l'estate con l'obiettivo di avvicinare tutti ai Giochi invernali”. L’impatto economico sarà sicuramente importante, e questo consente a, da sempre impegnata nel lasciare una legacy nei territori che ospitano i Giochi, di supportare la digitalizzazione del Paese. Primo fra tutti il trasporto pubblico. Sono attesi più didi turisti e quindi “lo sviluppo dei pagamenti digitali sui mezzi di traporto sia urbani che extraurbani faciliterà lo spostamento delle persone”.“In questi ultimi 2 anni si è lavorato molto anche per incentivare l’accettazione deiper le PMI, altro snodo fondamentale che aiuterà gli esercenti a snellire e velocizzare le attività, soprattutto durante quei giorni, garantendo la sicurezza delle transazioni", ha concluso Di Matteo.All’interno del Megastore, tra le collezioni esclusive spiccano quelle sviluppate in collaborazione con, Sponsor e Partner ufficiali del Comitato Organizzatore. Il Megastore si aggiunge ai due punti vendita già attivi ine in, contribuendo ad arricchire l’atmosfera di festa che accompagnerà Milano Cortina 2026. Lo store resterà aperto tutti i giorni fino al 21 marzo 2026. Si tratta di 1.200 mq di articoli ufficiali suddivisi per aree tematiche, pensati per soddisfare ogni esigenza: dall’abbagliamento per uomo, donna e bambino, agli accessori e una collezione dedicata interamente alle Mascotte ufficiali.