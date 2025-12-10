evoke esplora opzioni strategiche, tra cui la vendita gruppo o di alcune unità

evoke

(Teleborsa) - Il board consiglio di, una delle principali società di scommesse e giochi al mondo, hadella società, che includerà la valutazione di una serie di potenziali alternative per massimizzare il valore per gli azionisti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, unao di alcune attività e/o unità aziendali.Il board ha nominatocomein relazione alla revisione strategica. La società sottolinea che non vi è alcuna certezza circa il concretizzarsi di alcuna transazione, né riguardo ai termini di alcuna transazione.Il gruppo possiede e gestisce marchi di fama internazionale, tra cui William Hill, 888 e Mr Green. Costituito a Gibilterra, con sede legale e quotato a Londra, il gruppo opera con uffici in tutto il mondo.L'annuncio odierno arriva dopo che nelle scorse settimane il prezzo delle azioni è crollato in seguito al bilancio del ministro delle Finanze. In quell'occasione evoke aveva ritirato i suoi obiettivi a medio termine, mettendo in guardia da un calo degli utili e da migliaia di potenziali tagli di posti di lavoro dopo che la Reeves aveva