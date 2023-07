Canada, incentivi fino a 15 miliardi CAD per impianto batterie Stellantis-LGES

Stellantis

(Teleborsa) - Ile quello dellasi sono impegnati a erogareper la creazione di unper veicoli elettrici die LG Energy Solution (LGES) e uno di, definendoli "" che "ancoreranno" il settore della produzione automobilistica nel paese e manterranno buoni posti di lavoro in Canada."Abbiamo già combattuto e assicurato il nuovo NAFTA, che protegge il nostro settore automobilistico, e abbiamo combattuto e assicurato un taglio per il Canada negli incentivi per i veicoli elettrici dell'degli Stati Uniti", si legge in una nota. Stellantis e LGES, a maggio, avevano interrotto il progetto chiedendo al Canada di eguagliare il sostegno degli Stati Uniti nell'ambito dell'IRA.Come parte dell'accordo con Stellantis e LGES, il Canada e l'Ontario forniranno incentivi di performance fino a(CAD)."L'accordo tra i nostri governi si estende anche al progetto del gruppo Volkswagen e della sua controllata PowerCo di stabilire il primo impianto di produzione di celle per batterie per veicoli elettrici Volkswagen all'estero a St. Thomas, Ontario - è stato spiegato - Volkswagen potrebbe ricevere fino ain incentivi".Il settore automobilistico canadese conta, inclusi quasi 100.000 lavoratori negli stabilimenti automobilistici in Ontario. Il settore contribuisce con 16 miliardi di dollari all'anno al PIL del Canada ed è una delle maggiori industrie di esportazione del paese.