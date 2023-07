JetBlue termina partnership con American Airlines e si concentra su Spirit

JetBlue Airways

Spirit Airlines

American Airlines

(Teleborsa) -, cercando di proteggere l'acquisizione pianificata di, ha dichiarato checon. "Siamo fortemente in disaccordo con la sentenza del tribunale contro la NEA e sosteniamo l'impatto favorevole alla concorrenza dell'alleanza", si legge in una nota.Nonostante la "profonda convinzione" nei vantaggi concorrenziali della NEA, JetBlue ha quindi avviato la cessazione della NEA, dando inizio a unche si svolgerà nei prossimi mesi."Ora ci concentreremo ancora di più sulla nostra combinazione proposta con Spirit, che è l'opportunità migliore e più efficace pernegli Stati Uniti e portare l'effetto JetBlue su più rotte e mercati in tutto il paese", viene sottolineato.American Airlines è lacompagnia aerea statunitense per dimensioni della flotta, mentre e JetBlue Airways è lapiù grande.