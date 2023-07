Eventi e scadenze del 7 luglio 2023

Lunedì 03/07/2023

Venerdì 07/07/2023

(Teleborsa) -- Santiago del Cile e Asunciòn - Il Presidente Mattarella sarà in visita ufficiale nella Repubblica del Cile e nella Repubblica del Paraguay (fino a sabato 08/07/2023)- Ungheria - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia09:30 -- L'evento "I fattori di competitivita' delle medie imprese: il ruolo dei 'capitali' strategici" è organizzato da Mediobanca, Unioncamere e il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne a Milano10:30 -- L'appuntamento che coinvolge i più autorevoli rappresentanti del settore energetico, si svolge a Roma. Tra i partecipanti, il Ministro Pichetto Fratin, gli AD di Snam, Eni, Edison e Siram Veolia e i Presidenti di ARERA, Enel, Confindustria e Confindustria Energia. Tema dell'evento "La Sostenibilità della transizione energetica. Equilibrio tra crescita economica e benessere sociale"10:30 -- L'Assemblea Generale di Assovetro, l'Associazione degli industriali del vetro aderente a Confindustria, si terrà all'Hotel Savoy di Via Ludovisi a Roma. L'Assemblea, che vedrà la relazione del Presidente di Assovetro Marco Ravasi, sarà aperta da un'intervista al Presidente dell'Enel, Paolo Scaroni e conclusa dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso11:00 -- Il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, presenta il "Rapporto Annuale 2023. La situazione del Paese" a Palazzo Montecitorio. Indirizzo di saluto del Segretario di Presidenza, Roberto Traversi11:00 -- L'evento, organizzato da Unipol Gruppo, si svolge a Milano. Interverranno tra gli altri Enrico Giovannini, Direttore Scientifico Asvis, Matteo Laterza, DG Unipol Gruppo, Renato Mazzoncini, AD di A2A e Paolo Caridi, Head of Unit - Communication and Civil Society, DG Climate Action Commissione Europea- Comunicazione BOT