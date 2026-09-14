Usa, Treasury decennale tocca il 5%: massimo dal 2023

Sale l'attesa per la decisione Fed: rialzo dei tassi al 90% secondo CME FedWatch.

(Teleborsa) - Il rendimento del Treasury decennale è salito fino al 5%, il livello più alto da ottobre 2023, alla vigilia della decisione della Federal Reserve sui tassi attesa questa settimana. Il rendimento biennale, il più sensibile alla politica monetaria a breve termine, è avanzato al 4,666%, dopo aver toccato la scorsa settimana il massimo da luglio 2024, mentre il trentennale è salito al 5,374%.



I movimenti arrivano dopo che i dati sul CPI di agosto, pubblicati venerdì, sono risultati in linea con le attese ma ancora ben sopra l'obiettivo Fed del 2%, come avviene ormai da cinque anni. Le probabilità di un rialzo di un quarto di punto alla riunione di martedì e mercoledì si attestano al 90%, secondo il CME FedWatch tool.



Il decennale ha toccato la soglia psicologica del 5%: superando il 5,02% raggiungerebbe il massimo da luglio 2007, prima della crisi finanziaria globale.



(Foto: Vitaliy Vodolazskyy / 123RF)

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