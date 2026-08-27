Milano 11:49
52.610 -0,52%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
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Londra 11:49
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Francoforte 11:49
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M3 Unione Europea (YoY) in luglio

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M3 Unione Europea (YoY) in luglio
Unione Europea, M3 in luglio su base annuale (YoY) +3,4%, in aumento rispetto al precedente +3,3% (la previsione era +3,5%).
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