AATech, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 3,50 euro

AATech

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, startup costituita nel 2019 da Alessandro Andreozzi che si propone come tech builder innovativo per individuare nuovi business model e innovazioni di processo che possano ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti nei settori fintech e transazione energetica. Ilè stato fissato a 3,50 euro per azione (con un upside potenziale del 96%), mentre ilsul titolo è "". La società si è quotata su Euronext Growth Milan il 3 luglio con un prezzo di collocamento pari a 1 euro per azione.Gli analisti si aspettano un incremento del, che dovrebbe passare da 1,64 milioni di euro del 2022 pro-forma a 6,50 milioni di euro del 2026 (CAGR22-26 41,1%). È inoltre atteso un incremento dell', che dovrebbe passare da - 0,12 milioni di euro del 2022 pro-forma a 2,55 milioni di euro del 2026, per unche crescerà dal - 7,2% al 39,2%.Il gruppo dovrebbe riuscire a migliorare la proprianegli anni successivi al 2022, grazie ai flussi di cassa positivi generati dal progressivo aumento del volume d'affari e allo sviluppo delle diverse tecnologie innovative di AATech. In particolare, viene stimato che la NFP possa raggiungere un valore cash positive nel 2026 pari a 3,42 milioni di euro.Tra ivengono citati: comprovata capacità di interpretare i nuovi trend economici, le esigenze della clientela attuale e potenziale e tradurre in progetti le necessità delle aziende interessate; elevata capacità di personalizzazione dei servizi e dell'intera offerta commerciale; capacità di diversificazione dell'offerta tecnologica; differenziazione dei settori di attività; decennale network di relazioni nel settore di riferimento; capacità di sviluppare economie di efficienza in relazione al costo dell'expertise interna, in virtù della presenza attiva ed operativa in provincia di Latina.Leindicate sono: ottimo time to market nell'offerta di nuovi servizi, sia verso mercati propri che prospettici; settori ad alta crescita e dalla forte incentivazione pubblica e privata; possibilità di ampliamento dell'offerta verso la clientela propria, integrando servizi complementari; mercato di riferimento in forte crescita negli ultimi anni a livello di sviluppo di nuove soluzioni.Ilsono: necessità di inserire figure senior specializzate per lo sviluppo commerciale; piena occupazione del personale dipendente al fine di massimizzare l'efficientamento delle risorse per progetto; forti investimenti richiesti al fine di sviluppare nuove tecnologie.Inoltre, isono: necessità di continuo aggiornamento professionale, per adeguare l'offerta alle esigenze del mercato; possibile aumento della concorrenza; difficoltà nella ricerca e selezione del personale; perdita di figure professionali qualificate, sulle quali sono stati effettuati importanti investimenti.