Labomar, OPA al via il 10 luglio dopo ok CONSOB

Labomar

(Teleborsa) - LBM Next, in qualità di offerente, ha comunicato che laharelativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria avente ad oggetto massime 4.617.486 azioni (rappresentative del 24,981% del capitale) di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici.Ilall'offerta, concordato con CONSOB, avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del giorno 10 luglio 2023 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del giorno 31 luglio 2023, estremi inclusi (salvo proroghe).Il quarto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia - salvo proroga - il giorno 4 agosto 2023, l'offerente pagherà a ciascun aderente all'offerta unpari a 10 euro per ciascuna azione portata in adesione.