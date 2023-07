EdiliziAcrobatica, TP ICAP Midcap conferma target price e Buy

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato ilper azione) e il) su, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato che i nuovi contratti sottoscritti dai clienti sono aumentati del 50% a quota 11.500 nel2023."Questa crescita è il risultato diretto di una", scrivono gli analisti, aggiungendo che "anche se la fine del Bonus Facciate non sembra aver avuto un impatto sui volumi contrattuali, dovrebbe avere unnel 2023 dopo due esercizi eccezionali".