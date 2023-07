Fed, Beige Book: attività economica USA in aumento ma crescita rallenta

(Teleborsa) - L'. In particolare, cinque distretti hanno riportato una crescita lieve o modesta, cinque non hanno notato cambiamenti e due hanno riportato diminuzioni lievi e modeste. I, in quanto la crescita è stata generalmente osservata nei servizi al consumo, ma alcuni rivenditori hanno notato spostamenti dalla spesa discrezionale. Lo afferma lanel, il rapporto sullo stato dell'economia statunitense che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria. Il documento si basa su informazioni aneddotiche raccolte dalle 12 banche regionali della FED fino al 30 giugno 2023.L'è stata robusta e gli operatori prevedono una stagione estiva intensa. Le vendite di auto sono rimaste invariate o hanno mostrato una crescita moderata nella maggior parte dei distretti. L'è in aumento in metà dei distretti e in calo nell'altra metà. L'è stata in calo o invariata nella maggior parte dei distretti, con alcuni operatori che hanno segnalato una riduzione della domanda a causa degli elevati livelli di inventario e altri che hanno notato continue sfide dovute alla carenza di manodopera.Lesono state per lo più modeste, poiché l'attività di prestito ha continuato a indebolirsi. Nonostante l'aumento dei tassi ipotecari, la domanda di immobili residenziali è rimasta stabile, anche se le vendite sono state limitate dalle scorte basse. Le costruzioni sia per le unità residenziali che per quelle commerciali sono state complessivamente leggermente inferiori.L'è aumentata modestamente in questo periodo, con la maggior parte dei distretti che hanno registrato una certa crescita occupazionale. La domanda di lavoro è rimasta buona, anche se alcuni contatti hanno riferito che le assunzioni stavano diventando più mirate e selettive. I datori di lavoro hanno continuato ad avere difficoltà a trovare lavoratori, in particolare nei settori della sanità, dei trasporti e dell'ospitalità, e in generale per posizioni altamente qualificate. Tuttavia, molti distretti hanno riferito che la disponibilità di manodopera è migliorata e che alcuni datori di lavoro hanno trovato più facile assumere rispetto a prima. I datori di lavoro hanno anche riferito che iinsolitamente elevati negli ultimi anni sembrano tornare alle norme pre-pandemia. Ihanno continuato a salire, ma più moderatamente. Gli operatori in più distretti hanno riferito che gli aumenti salariali stavano tornando o si stavano avvicinando ai livelli pre-pandemia.sono aumentati complessivamente a un ritmo modesto e diversi distretti hanno notato un rallentamento del ritmo di aumento. I prezzi al consumo sono generalmente aumentati, sebbene i rapporti differissero nella misura in cui le imprese sono state in grado di trasferire gli aumenti dei costi dei fattori di produzione. Gli operatori in alcuni distretti hanno rilevato riluttanza ad aumentare i prezzi perché i consumatori sono diventati più sensibili ai prezzi, mentre altri hanno riferito che una domanda solida ha consentito alle imprese di mantenere i margini. Lesono rimaste elevate per le imprese dei servizi, ma si sono notevolmente attenuate nel settore manifatturiero. Le tariffe di nolo hanno continuato a diminuire, insieme ai prezzi di molti input da costruzione, sebbene i prezzi del calcestruzzo siano aumentati. Lesono state generalmente stabili o inferiori nei prossimi mesi.