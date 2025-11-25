Appuntamenti macroeconomici del 25 novembre 2025

(Teleborsa) - Martedì 25/11/2025
08:00 Germania
: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,3%)
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (preced. 90 punti)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,3%)
14:30 USA
: Indice CFNAI (preced. -0,12 punti)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,6%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,6%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 93,5 punti; preced. 94,6 punti)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (preced. 0%)
16:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,4%)
16:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 74,8 punti)
16:00 USA
16:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -2 punti; preced. -4 punti)