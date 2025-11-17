Directa SIM, elevato numero di ordini sul nuovo servizio “Best of Book” di Euronext

Directa SIM

(Teleborsa) - A due settimane dal lancio ufficiale del nuovo servizio(BoB) su Euronext Milan ed Euronext Growth Milan,registra un elevato e crescente, confermandosi tra i protagonisti del miglioramento della qualità dell’esecuzione per gli investitori retail in Italia.Directa ha aderito al servizio avviato da Euronext il 3 novembre 2025 e rivolto esclusivamente aglifin dal primo giorno, insieme a. Ha messo così immediatamente a disposizione dei propri clienti un canale che permette di beneficiare di prezzi uguali o migliorativi rispetto all’(European Best Bid and Offer) in un ambiente regolamentato, trasparente e conforme aIn due sole settimane di attività sono statiche hanno avuto unarispetto al “book tradizionale”.Per tutti gli investitori privati che operano con Directa, non sono necessarie attivazioni da parte del cliente per ottenere potenziali miglioramenti di prezzo sulle azioni italiane quotate sui mercati Euronext. Pertanto, sulle piattaforme Directa, non verranno richieste modifiche operative né cambiamenti circa le abitudini di trading degli utenti.