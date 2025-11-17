Directa SIM, elevato numero di ordini sul nuovo servizio “Best of Book” di Euronext

(Teleborsa) - A due settimane dal lancio ufficiale del nuovo servizio Best of Book
(BoB) su Euronext Milan ed Euronext Growth Milan, Directa SIM
registra un elevato e crescente numero di ordini eseguiti attraverso la piattaforma
, confermandosi tra i protagonisti del miglioramento della qualità dell’esecuzione per gli investitori retail in Italia.
Directa ha aderito al servizio avviato da Euronext il 3 novembre 2025 e rivolto esclusivamente agli investitori retail
fin dal primo giorno, insieme a Intesa Sanpaolo
e Mediobanca
. Ha messo così immediatamente a disposizione dei propri clienti un canale che permette di beneficiare di prezzi uguali o migliorativi rispetto all’EBBO
(European Best Bid and Offer) in un ambiente regolamentato, trasparente e conforme a MiFID II
.
In due sole settimane di attività sono stati 30.476 ordini
che hanno avuto una esecuzione uguale o migliore
rispetto al “book tradizionale”.
Per tutti gli investitori privati che operano con Directa, non sono necessarie attivazioni da parte del cliente per ottenere potenziali miglioramenti di prezzo sulle azioni italiane quotate sui mercati Euronext. Pertanto, sulle piattaforme Directa, non verranno richieste modifiche operative né cambiamenti circa le abitudini di trading degli utenti.