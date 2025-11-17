USA, Empire State index novembre sale a sorpresa a 18,7 punti

(Teleborsa) - Sale a sorpresa l'indice manifatturiero Empire State
di New York
, che si è portato a settembre 2025 a 18,7 punti dai 10,7 punti di ottobre. Le stime degli analisti erano per una discesa fino a 6,1 punti.
L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero
nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.
L'indice dei nuovi ordini
è salito di 12 punti, attestandosi a 15,9, e l'indice delle spedizioni
è aumentato di 2 punti, attestandosi a 16,8, indicando un aumento significativo sia degli ordini che delle spedizioni. Dopo tre mesi di dati negativi, l'indice delle scorte
è salito di 8 punti, attestandosi a 6,7. L'indice dei tempi di consegna
è salito a 7,7, mentre l'indice della disponibilità di fornitura
è sceso a -11,5, confermando la tendenza a tempi di consegna leggermente più lunghi e a un peggioramento della disponibilità di fornitura.
"L’attività manifatturiera è cresciuta a un ritmo solido nello Stato di New York, con l’indice principale dell’indagine che ha raggiunto il livello più alto dallo scorso novembre. Sia i livelli occupazionali sia le ore lavorate sono aumentati moderatamente. Sebbene le imprese si aspettino un miglioramento delle condizioni, l’ottimismo per il futuro è diminuito", ha commentato Richard Deitz
, Consulente per la Ricerca Economica presso la Fed di New York.(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)