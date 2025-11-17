USA, Empire State index novembre sale a sorpresa a 18,7 punti

(Teleborsa) - Sale a sorpresa l'indice manifatturierodi, che si è portato a settembre 2025 a 18,7 punti dai 10,7 punti di ottobre. Le stime degli analisti erano per una discesa fino a 6,1 punti.L'indice misura le condizioni delnel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.L'indice deiè salito di 12 punti, attestandosi a 15,9, e l'indice delleè aumentato di 2 punti, attestandosi a 16,8, indicando un aumento significativo sia degli ordini che delle spedizioni. Dopo tre mesi di dati negativi, l'indice delleè salito di 8 punti, attestandosi a 6,7. L'indice deiè salito a 7,7, mentre l'indice dellaè sceso a -11,5, confermando la tendenza a tempi di consegna leggermente più lunghi e a un peggioramento della disponibilità di fornitura."L’attività manifatturiera è cresciuta a un ritmo solido nello Stato di New York, con l’indice principale dell’indagine che ha raggiunto il livello più alto dallo scorso novembre. Sia i livelli occupazionali sia le ore lavorate sono aumentati moderatamente. Sebbene le imprese si aspettino un miglioramento delle condizioni, l’ottimismo per il futuro è diminuito", ha commentato, Consulente per la Ricerca Economica presso la Fed di New York.