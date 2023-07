Terna, premio Driving Energy 2023: più che raddoppiati gli iscritti

Terna

(Teleborsa) - L', realizzato da, registra un'affluenza record di iscritti:, con un'età compresa tra i 18 e gli 89 anni.Questi i numeri che definiscono il successo della seconda edizione del concorso e del tema proposto,che, 365 giorni l'anno, garantisce, attraverso l'attività del dispacciamento, l'equilibrio tra energia prodotta e consumata, permettendo al sistema elettrico il migliore funzionamento per abilitare la transizione energetica.Le iscrizioni, più che raddoppiate rispetto alla prima edizione, restituiscono uno degli scenari artistici più ampi e trasversali, degli ultimi anni, della fotografia in Italia, non solo demograficamente ma anche geograficamente. Una partecipazione vasta e omogenea, in termini quantitativi e qualitativi, che fa emergere un'interpretazione contemporanea e di alto profilo del tema del concorso, che anche quest'anno ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.La risposta artistica al tema del Premio, Elogio dell'equilibrio, è stata così ampia e articolata - toccando addirittura una media di 20 iscrizioni al giorno nei 136 a disposizione per candidarsi - da delineare una sorprendente indagine su cosa sia l'equilibrio per gli italiani: un concetto dinamico, complesso e in costante evoluzione, come l'attività svolta da Terna. Il vasto numero di soggetti evocati, di approcci stilistici utilizzati e, non ultime, le argomentazioni tratteggiate a supporto delle opere, rappresentano un inedito patrimonio creativo ed espressivo., consulente nel campo della fotografia e curatrice del settore Fotografia, cinema e nuovi media presso La Triennale di Milano, e composta da, docente e curatrice,, editrice e curatrice,, giornalista e autore televisivo,, curatore e docente, e, direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna. Il Premio Driving Energy 2023 prevede che i giurati siano coadiuvati, oltre che dal curatore Marco Delogu, anche dal Comitato di Presidenza, che vede la presenza di Igor De Biasio e Giuseppina Di Foggia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Terna."La straordinaria partecipazione di quest'anno è un dato importante che ha più significati. C'è sicuramente la forza del tema, che ha rappresentato un grande innesco creativo per la comunità dei fotografi. C'è poi il coinvolgimento dell'intero territorio italiano: è come se avessimo chiesto all'intero Paese 'cos'è per te l'equilibrio?' e tutta l'Italia avesse risposto, dalle città più grandi fino ai piccolissimi centri. E poi c'è il valore artistico, corroborato dall'alta qualità dei lavori ricevuti. I dati ci incoraggiano nell'affermare che il Premio Driving Energy è riuscito, in soli due anni, ad affermarsi come punto di riferimento per la fotografia in Italia", dichiaraTutte le categorie in gara hanno registrato un'ampia partecipazione:(dai 31 anni in su, premio di 15 mila euro),(fino ai 30 anni, premio di 5 mila euro),(aperto a chi non è "professionista" né "autore", premio di 5 mila euro),(dedicato agli studenti iscritti agli istituti di alta formazione del settore fotografico, premio di 2 mila euro) e(premio di 2 mila euro), che sarà assegnata dalla "giuria più grande d'Italia", cioè le 5.600 persone di Terna.Nella categoria Giovane spicca la presenza femminile, il 57% del totale, che conferma l'impegno di Terna sul tema dell'inclusività di genere e la volontà di valorizzare sempre di più le nuove generazioni di artisti.Il– composto dai vincitori della scorsa edizione del concorso, Paolo Ventura, Gaia Renis, Mohamed Keita, Eva Frapiccini e Andrea Botto – valuta ora i lavori fotografici candidati alla Menzione Accademia, per individuare il giovane vincitore pronto a raccogliere il testimone dai premiati nel 2022.Le 40 opere fotografiche finaliste, tra cui le vincitrici, saranno presentate in una mostra gratuita a Palazzo delle Esposizioni, a Roma, dal 26 settembre, giorno della proclamazione dei 5 vincitori, fino al 15 ottobre; i lavori saranno inoltre pubblicati nella quarta edizione del volume fotografico Driving Energy, che costituisce il catalogo ufficiale del Premio.Tutte le informazioni sulle prossime tappe del Premio sono disponibili sul sito ufficiale https://premiodrivingenergy.terna.it/.