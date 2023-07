Unieuro, Mediobanca riduce target price e conferma Neutral

Mediobanca

Unieuro

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 12,20 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato di aver chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2023/24 con ricavi pari a 589,3 milioni di euro (-3,7%) e un EBIT Adjusted negativo per 9,4 milioni di euro (pareggio del primo trimestre 2022/23).Considerando il set di risultati e la conferma della guidance, gli analisti hanno. Per l'anno in corso si posizionano in linea con i target di Unieuro, con ricavi per 2,9 miliardi di euro, adj. EBIT a 36,5 milioni di euro (da 37,8 milioni di euro) e liquidità netta a 117 milioni di euro. Le stime per gli anni a venire sono complessivamente invariate. In dettaglio, per il FY24/25, stimano 2,9 miliardi di euro di ricavi e 44,6 milioni di euro adj. EBIT, che implica un margine dell'1,5%."A nostro avviso, l'inflazione persistente unita all'aumento dei tassi di interesse (che provoca maggiori spese per i mutui) continuerà a ostacolare il potere d'acquisto delle famiglie, offuscando così la visibilità sulle tendenze future della domanda nel settore dell'elettronica di consumo - si legge nella riicerca - In questo contesto, pur lodando la strategia aziendale recentemente presentata,di Unieuro, supportata da un bilancio estremamente sano, confermiamo il nostro giudizio Neutral".