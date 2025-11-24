Milano 13:44
42.268 -0,92%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:44
9.560 +0,21%
Francoforte 13:42
23.219 +0,55%

Piazza Affari: calo per Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Mediobanca
Retrocede l'istituto di piazzetta Cuccia, con un ribasso del 3,13%.
Condividi
```