Milano 10:10
43.059 +0,96%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:10
9.568 +0,63%
Francoforte 10:10
23.406 +1,05%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

Seduta vivace oggi per l'istituto di piazzetta Cuccia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,23%.
