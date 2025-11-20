Piazza Affari: brillante l'andamento di Mediobanca

(Teleborsa) - Scambia in profit l'istituto di piazzetta Cuccia
, che lievita del 2,26%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediobanca
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari italiana
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 17,92 Euro. Primo supporto visto a 17,76. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 17,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)