Confronto Meloni-Mattarella al Quirinale: sul tavolo non solo la riforma della Giustizia

(Teleborsa) - È durato un'ora iltra la presidente del Consiglio,, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ampio spazio al tema della giustizia, con lapronta ad arrivare in Parlamento, ma anche alle tensioni con la magistratura, riemerse nelle ultime settimane. Mattarella e Giorgia Meloni si sono confrontati al Quirinale, allo studio alla vetrata, dopo il. La maggioranza parla di un incontro "senza tensioni" e dal Quirinale è stato assicurato che il faccia a faccia "è stato cordiale, costruttivo".I casisono spinosi per i rapporti di governo, per quelli interni alla maggioranza e per quelli fra governo e toghe. Mattarella è presidente del Consiglio superiore della magistratura e segue con attenzione le vicende. Nei giorni scorsi ha ricevuto al Quirinale la prima Presidente della Corte di Cassazione,, e il Procuratore Generale della Corte,Intanto la riforma della Giustizia attende il via libera del presidente per l'invio alle. Laci sarà e spetterà poi a Camera e Senato affrontare i nodi. Il Quirinale sarà poi chiamato a una nuova verifica prima della promulgazione. In questa logica il capo dello Stato avrebbe sondato la presidente del Consiglio per capire fino a che punto ci sia una disponibilità ad aprire un confronto con lesu alcuni punti del ddl.La posizione della presidente del Consiglio è quella ribadita a, dove ha criticato il modo con cui Santanché ha saputo di essere indagata e l'imputazione coattiva contro Delmastro, ribadendo poi la volontà di procedere con la separazione delle carriere. Più sfumata la posizione sul. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato di. "Non è un tema in discussione, il governo non farà alcun passo indietro nella lotta alla. Ci sono altre priorità", ha però chiarito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,. Mantovano si è mostrato però preoccupato da una sentenza della Cassazione che "ha rivisto il concetto stesso di criminalità organizzata", "creando allarme nei tribunali" perché vengono messe in discussione "lespeciali, i benefici penitenziari e così via". Su questo punto i giudici "dovranno fare chiarezza".Preoccupano anche gli effetti che lepotranno avere sul governo. Meloni vuole però un'estate di stabilità, senza scossoni, per aprire a settembre il percorso della Finanziaria. Sembra lontana quindi l'ipotesi di una cambiamenti nella. La presidente del Consiglio avrebbe inoltre rassicurato Mattarella sui ritardi nelle tranche del. Sul tavolo, anche i temi appena dibattuti nel Consiglio supremo di difesa: "la ferma condanna dell'aggressione operata dalla Federazione Russa e il sostegno all'Ucraina nella sua difesa contro l'invasore", l'esigenza "di assicurare allo Strumento militare, anche con finanziamenti adeguati, in linea con i requisiti definiti dall'Alleanza Atlantica, la capacità di operare". E la questione: l'Italia intende "assumere una forte iniziativa per richiamare l'attenzione piena dell'Unione europea e della Nato sull'Africa".