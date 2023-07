Eli Lilly acquisirà Versanis per 1,93 miliardi di dollari

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense quotato sul NYSE, ha siglato un, un'azienda biofarmaceutica privata in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento delle malattie cardiometaboliche. Il farmaco principale di Versanis, il, è in fase di valutazione in uno studio intermedio da solo e in combinazione con Wegovy di Novo Nordisk negli"Lilly è impegnata a studiare potenziali nuovi farmaci per combattere le malattie cardiometaboliche, inclusa l'obesità, una malattia cronica che colpisce oltre 100 milioni di americani - ha affermato Ruth Gimeno, Ph.D., vicepresidente del gruppo, diabete, obesità e ricerca cardiometabolica presso Lilly - Unificando la conoscenza e l'esperienza nella biologia delle incretine di Lilly con la profonda conoscenza della biologia dell'attivina di Versanis, miriamo a".In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Versanis potrebbero ricevere, comprensivi di un pagamento anticipato e pagamenti successivi al raggiungimento di determinati traguardi di sviluppo e vendita. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Questa transazione si rifletterà successivamente nei risultati finanziari e nella guidance finanziaria di Lilly.