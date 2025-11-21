Eli Lilly, prima azienda farmaceutica a raggiungere 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione

(Teleborsa) - Venerdì Eli Lilly
ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari
, la prima azienda sanitaria al mondo a entrare a far parte del club esclusivo dominato dalle aziende tecnologiche
.
Le azioni dell'azienda sono salite di oltre il 36% quest'anno, cavalcando l'ondata di popolarità del suo iniettabile per la perdita di peso
Zepbound e del trattamento per il diabete
Mounjaro.
I due farmaci hanno trainato una crescita
esponenziale delle vendite di Eli Lilly. Il mese scorso, l'azienda farmaceutica ha dichiarato che Mounjaro
ha generato un fatturato di 6,52 miliardi nel terzo trimestre
, con un aumento del 109% rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, Zepbound
ha registrato vendite per 3,59 miliardi nello stesso periodo
, con un aumento del 184% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.