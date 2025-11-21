Milano 17:07
42.593 -0,76%
Nasdaq 17:07
23.917 -0,57%
Dow Jones 17:07
45.899 +0,32%
Londra 17:07
9.520 -0,08%
Francoforte 17:07
23.075 -0,88%

Eli Lilly, prima azienda farmaceutica a raggiungere 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione

Finanza
Eli Lilly, prima azienda farmaceutica a raggiungere 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione
(Teleborsa) - Venerdì Eli Lilly ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari, la prima azienda sanitaria al mondo a entrare a far parte del club esclusivo dominato dalle aziende tecnologiche.

Le azioni dell'azienda sono salite di oltre il 36% quest'anno, cavalcando l'ondata di popolarità del suo iniettabile per la perdita di peso Zepbound e del trattamento per il diabete Mounjaro.

I due farmaci hanno trainato una crescita esponenziale delle vendite di Eli Lilly. Il mese scorso, l'azienda farmaceutica ha dichiarato che Mounjaro ha generato un fatturato di 6,52 miliardi nel terzo trimestre, con un aumento del 109% rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, Zepbound ha registrato vendite per 3,59 miliardi nello stesso periodo, con un aumento del 184% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.


Condividi
```