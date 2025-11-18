Milano 9:30
42.994 -1,77%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 9:30
9.582 -0,96%
23.277 -1,33%

Il produttore di vernici AkzoNobel acquisirà Axalta Coating in un'operazione da 25 miliardi di dollari

Finanza
Il produttore di vernici AkzoNobel acquisirà Axalta Coating in un'operazione da 25 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Il produttore di vernici Dulux AkzoNobel ha annunciato martedì di voler acquisire il produttore di vernici Axalta Coating Systems in un'operazione che darà vita a una società combinata con un valore aziendale di 25 miliardi di dollari.

Si prevede che gli azionisti di AkzoNobel deterranno il 55% del nuovo gruppo e gli investitori di Axalta il 45%, inizialmente quotati ad Amsterdam e New York prima di passare a un'unica quotazione al NYSE e mantenendo le sedi centrali ad Amsterdam e Philadelphia.

La società combinata sarà guidata dall'attuale amministratore delegato di AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume, in qualità di CEO.

"Questa fusione ci consentirà di accelerare le nostre ambizioni di crescita unendo tecnologie altamente complementari", ha dichiarato Greg Poux-Guillaume, CEO di AkzoNobel, in una nota.

La nuova società, si apprenda dal comunicato, prevede un fatturato annuo di 17 miliardi di dollari, un EBITDA rettificato annuo di 3,3 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero rettificato pro forma di 1,5 miliardi di dollari.

Si prevede un risparmio annuo sui costi di 600 milioni di dollari, il 90% dei quali previsto entro i primi tre anni successivi alla conclusione dell'operazione.

Il completamento della fusione è previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.
Condividi
```