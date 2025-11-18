Il produttore di vernici AkzoNobel acquisirà Axalta Coating in un'operazione da 25 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il produttore di vernici Dulux AkzoNobel
ha annunciato martedì di voler acquisire
il produttore di vernici Axalta Coating Systems
in un'operazione che darà vita a una società combinata con un valore aziendale di 25 miliardi di dollari
.
Si prevede che gli azionisti di AkzoNobel deterranno il 55%
del nuovo gruppo e gli investitori di Axalta il 45%
, inizialmente quotati ad Amsterdam e New York prima di passare a un'unica quotazione al NYSE
e mantenendo le sedi centrali ad Amsterdam e Philadelphia.
La società combinata sarà guidata dall'attuale amministratore delegato di AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume, in qualità di CEO
.
"Questa fusione ci consentirà di accelerare le nostre ambizioni di crescita unendo tecnologie altamente complementari", ha dichiarato Greg Poux-Guillaume, CEO di AkzoNobel, in una nota.
La nuova società, si apprenda dal comunicato, prevede un fatturato annuo di 17 miliardi di dollari
, un EBITDA rettificato annuo di 3,3 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero rettificato pro forma di 1,5 miliardi di dollari.
Si prevede un risparmio annuo sui costi di 600 milioni di dollari
, il 90% dei quali previsto entro i primi tre anni successivi alla conclusione dell'operazione.
Il completamento della fusione è previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027
.