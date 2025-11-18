Il produttore di vernici AkzoNobel acquisirà Axalta Coating in un'operazione da 25 miliardi di dollari

AkzoNobel

(Teleborsa) - Il produttore di vernici Duluxha annunciato martedì di voleril produttore di verniciin un'operazione che darà vita a una società combinata con unSi prevede che glidel nuovo gruppo e gli, inizialmente quotati ad Amsterdam e New York prima di passare a un'e mantenendo le sedi centrali ad Amsterdam e Philadelphia.La società combinata sarà guidata dall'attuale amministratore delegato di AkzoNobel,"Questa fusione ci consentirà di accelerare le nostre ambizioni di crescita unendo tecnologie altamente complementari", ha dichiarato Greg Poux-Guillaume, CEO di AkzoNobel, in una nota.La nuova società, si apprenda dal comunicato, prevede un, un EBITDA rettificato annuo di 3,3 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero rettificato pro forma di 1,5 miliardi di dollari.Si prevede un, il 90% dei quali previsto entro i primi tre anni successivi alla conclusione dell'operazione.Il completamento della fusione è previsto