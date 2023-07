JPMorgan, utile in aumento del 67% nel 2° trimestre grazie a balzo NII

JPMorgan

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2023 con unin aumento del 67% a 14,47 miliardi di dollari (+40% senza First Republic), o 4,75 dollari per azione, rispetto agli 8,65 miliardi di dollari, o 2,76 dollari per azione, di un anno fa. Isono stati di 42,4 miliardi di dollari, in aumento del 34% (+21% senza First Republic). Escludendo l'impatto di First Republic, ilsi è assestato al 23%.Ilè stato di 21,9 miliardi, in aumento del 44% (+38% senza First Republic). Ilè stato di 22,4 miliardi, in aumento del 63%, trainato principalmente da tassi più elevati, parzialmente compensati da saldi di deposito inferiori rispetto all'anno precedente. Isono stati di 20,5 miliardi, in aumento del 25%, guidati principalmente da maggiori ricavi non da interessi di CIB Markets e dall'assenza di alcune perdite in Payments nell'anno precedente, parzialmente compensate da maggiori perdite nette in titoli di investimento in Corporate.L'è stato di 2,9 miliardi. Escludendo First Republic, l'accantonamento è stato di 1,7 miliardi, riflettendo addebiti netti di 1,4 miliardi di dollari e una costituzione di riserve nette di 326 milioni di dollari."Quasi tutte le nostre linee di business hanno registrato una crescita continua nel trimestre - ha spiegato il- Nel Consumer & Community Banking, la produzione di nuovi conti correnti è stata molto sostenuta, mentre i prestiti con carte sono cresciuti del 18%. In Corporate & Investment Bank, le, sebbene abbiamo guadagnato quote di mercato dall'inizio dell'anno. Nel Commercial Banking, i ricavi dei pagamenti sono rimasti molto solidi e sono cresciuti del 79%. Infine,pari a 61 miliardi di dollari, con afflussi in tutti i canali, regioni e asset class"."L'- ha aggiunto - I bilanci dei consumatori rimangono sani e i consumatori stanno spendendo, anche se un po' più lentamente. I mercati del lavoro si sono leggermente indeboliti, ma la crescita dell'occupazione rimane forte. Detto questo,. I consumatori stanno lentamente esaurendo le loro riserve di liquidità, l'inflazione core è stata ostinatamente alta (aumentando il rischio che i tassi di interesse salgano e rimangano più alti più a lungo), un inasprimento quantitativo di questa portata non si è mai verificato, i deficit fiscali sono ampi e la guerra in Ucraina continua ad avere grandi effetti potenziali sulla geopolitica e sull'economia globale".