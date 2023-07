Immatricolazioni UE, mercato dell'auto cresce a doppia cifra

(Teleborsa) - A giugno il mercato automobilistico europeo è cresciuto del 17,8% a 1 milione di unità immatricolate. Questa crescita - spiega l'- può essere attribuita principalmente al rimbalzo rispetto ad una base di confronto bassa relativo allo stesso periodo dello scorso anno per via della carenza dei componenti.Ad eccezione dell'Ungheria che registra una flessione dell'1,4%, gli altri mercati europei sono cresciuti. Si tratta di Germania (+24,8%), Spagna (+13,3%), Francia (+11,5%) e Italia (+9,1%).Nella prima metà dell'anno, le nuove immatricolazioni di autoveicoli UE sono aumentate in modo significativo (+17,9%), raggiungendo il 5,4 milioni di unità.I volumi sono, invece, inferiori del 21% rispetto al 2019. La maggior parte dei mercati della regione è cresciuta in modo significativo nei primi sei mesi del 2023: Spagna (+24%), Italia (+22,8%), Francia (+15,3%) e Germania (+12,8%).