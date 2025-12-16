Credito alle famiglie in crescita nei primi 9 mesi. Boom dei mutui immobiliari

(Teleborsa) - Cresce il credito alle famiglie
nei primi nove mesi dell'anno, a fronte di una domanda che è rimasta positiva
, anche per effetto della riduzione dei tassi d'interesse, ed orientata a finanziare i progetti di vita più importanti . E' quanto emerge dalla 59ª edizione dell’Osservatorio Credito al Dettaglio - Assofin - CRIF - Prometeia
. Cresce il credito al consumo
Il mercato del credito al consumo chiude i primi 9 mesi dell’anno in crescita (+4,4%)
sebbene a ritmi più contenuti. I prestiti personali (+10,2%)
hanno trainato il mercato, anche quello europeo, e consolidano il percorso di recupero iniziato a fine 2023, sostenuti anche dalle erogazioni online. Si registra anche un incremento a doppia cifra per le erogazioni a fronte della cessione del quinto dello stipendio/pensione (+10,5%)
, guidata dalle operazioni verso i dipendenti del settore pubblico e privato.
Si evidenzia, invece, una contrazione dei finanziamenti finalizzati. In particolare, quelli per l’acquisto di autoveicoli e motocicli
erogati ai privati presso i concessionari (-2,5%)
, che scontano soprattutto il calo dei finanziamenti per auto nuove, mentre hanno tenuto i prestiti per le auto usate. Rimangono fermi (-0,1%) i finanziamenti finalizzati all’acquisto di altri beni/servizi
(quali arredo, elettronica ed elettrodomestici, beni per l’efficientamento energetico dell’abitazione, ciclomotori ed altri beni e servizi finanziabili), nonostante il contributo positivo delle linee di credito 'small ticket' a sostegno dell’eCommerce e degli acquisti in store. Cala anche il valore delle rateizzazioni via carte di credito (-1,3%). Molto bene i mutui immobiliari
Il comparto dei mutui immobiliari
ha evidenziato una crescita a due cifre (+30,4%),
in decisa accelerazione rispetto a quanto registrato nel 2024, grazie a condizioni di offerta favorevoli ed ai tagli ai tassi di riferimento da parte della BCE. Nel dettaglio, si osserva un deciso incremento dei flussi di mutui per acquisto abitazione (+29%)
, che rappresentano oltre l’80% delle erogazioni totali, cui ha contribuito anche l’offerta di mutui green. Inoltre, è proseguita l’attività delle famiglie verso le operazioni di surroga (+51,3%), al fine di ridurre gli oneri della rata dei mutui stipulati nel periodo di forti aumenti dei tassi di interesse. Pochi rischi nell'offerta di credito
La rischiosità del credito alle famiglie
rimane complessivamente molto contenuta (1,5% a settembre 2025),
pur mostrando un lieve trend di crescita a partire dalla fine del 2024. I livelli di default del settore sono tornati ai valori pre-pandemici, segnalando la progressiva conclusione degli effetti delle misure governative introdotte negli anni della crisi Covid-19 per sostenere famiglie e imprese.
In un contesto di crescita condizionato dalle tensioni internazionali, il mercato del credito alle famiglie si consoliderà dal 2026 mantenendo un livello di rischiosità sotto controlloIl ruolo dell'Intelligenza artificiale
La diffusione delle nuove tecnologie sta accelerando la trasformazione strutturale
del settore, portando gli operatori a completare e adeguare i processi di digitalizzazione per restare competitivi e migliorare l’efficienza. La maggiore diffusione dell’AI,
già al centro di questa evoluzione, consentirà risposte più rapide, servizi personalizzati e ottimizzazione dei processi interni, favorendo l’onboarding dei clienti finali
.