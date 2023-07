Sindacati da ABI per rinnovo contratto di settore. Prossimo incontro fissato per il 26 luglio

(Teleborsa) - Nella, inviata ufficialmente all'Associazione lo scorso 6 luglio, a seguito della conclusione del percorso di approvazione da parte delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori."L'invio ufficiale ad ABI della articolata piattaforma e l'incontro di oggi – afferma– rappresentano un passo fondamentale e non solo formale utile ad entrare nel vivo del confronto per il rinnovo del ccnl".Le Parti hanno in proposito già fissato il prossimo incontro per mercoledì 26 luglio."Sulla base della tradizionale costruttiva e matura interlocuzione tra le Parti – prosegue Dalla Riva – lavoreremo per realizzare una convergenza e quindi definire il nuovo contratto collettivo nazionale di categoria in grado di fornire a tutte le lavoratrici, a tutti i lavoratori e a tutte le imprese bancarie un quadro certo di regole e di trattamenti al passo con i tempi per continuare ad affrontare positivamente i profondi e complessi cambiamenti in atto".