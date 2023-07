CAREL acquista l'82,4% della norvegese Kiona. Aucap da 200 milioni

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, hauna, società prop-tech norvegese leader nella fornitura di soluzioni Software as a Service (SaaS) per l'ottimizzazione del consumo energetico e la digitalizzazione degli edifici nei settori della refrigerazione commerciale e industriale, nonché nei settori multiresidenziale, commerciale e pubblico.Il prezzo per l'acquisizione implica unriferito al 100% della Società di NOK 2,35 miliardi (210 milioni di euro), su una base cash-free e debt-free. Tale valore prende in considerazione un CAGR deiatteso nel periodo 2021-2023 di circa il 19% che sottintende un fatturato previsto per il 2023 di NOK 285 milioni (25 milioni di euro) di cui il 75% è atteso derivare da Annual Recurring Revenues SaaS. È previsto, inoltre, un solido target di redditività () tra il 20% e il 25%.Si prevede che la transazione sia interamente finanziata mediante una(accesi con),. La chiusura dell'operazione è prevista entro il 3° trimestre del 2023 ed è soggetta alle necessarie approvazioni regolamentari e altre tipiche condizioni di closing."L'operazione conclusa in data odierna costituisce l'avvenuta cinque anni fa e conferma ancora una volta la sua capacità di perseguire con coerenza e tempestività gli ambiziosi obiettivi di crescita per linee esterne", ha commentato il"Nello specifico, l'acquisizione di Kiona, eccellenza nel settore di riferimento con ricavi in forte crescita e una robusta profittabilità, si inserisce in maniera assolutamente coerente all'interno della strategia del gruppo volta aorientati all'efficientamento energetico - ha aggiunto - Inoltre, la combinazione del know-how, dell'expertise e del capitale umano delle due società garantirà la possibilità ad entrambe di giocare un ruolo da protagonisti in tale mercato, sia in Europa sia in altre aree geografiche, aprendo nuove opportunità di business in uno scenario nel quale il risparmio energetico rappresenterà una delle sfide planetarie più importanti dei prossimi decenni".È previsto che, il CdA di CAREL, nella sua prossima riunione fissata per il 3 agosto, al fine di mantenere una struttura del capitale flessibile, che permetta al gruppo di continuare a perseguire future opportunità di crescita, sottoporrà all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di CAREL unamediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti,(comprensivo di eventuale sovrapprezzo), da completarsi indicativamente entro la finedell'anno.ha sottoscritto con CAREL unai sensi del quale si è impegnata, a condizioni e termini in linea con la prassi di mercato per operazioni simili di aumento di capitale, a stipulare un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle nuove azioni rimaste eventualmente non sottoscritte al termine dell'asta in Borsa dei diritti inoptati dell'aumento di capitale.Inoltre, le famiglie fondatrici e gli azionisti di controllo, Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena S.p.A., hanno espresso la loro intenzione a supportare l'aumento di capitale ed è previsto che si impegnino a, per un ammontare complessivo di circa 50 milioni di euro.