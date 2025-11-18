Piazza Affari: positiva la giornata per Carel Industries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carel Industries
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Carel Industries
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,63 Euro e primo supporto individuato a 23,73. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)