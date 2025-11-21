Piazza Affari: giornata depressa per Carel Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che mostra un decremento del 2,97%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carel Industries
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Carel Industries
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 24,83 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 24,33. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)