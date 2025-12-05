Equinor, nuove importanti scoperte nel Mare del Nord

Equinor

(Teleborsa) -, azienda energetica norvegese controllata dallo stato, ha effettuatonell'area di Sleipner, nel. Si tratta delleeffettuate finora quest'anno e possono essere sviluppate per il mercato europeo attraverso le infrastrutture esistenti. Lo si legge in una nota diffusa dall'azienda.I due pozzi, Lofn e Langemann, nella licenza di produzione 1140, si trovano tra i giacimenti di Gudrun ed Eirin.indicano che i giacimenti potrebbero contenere, corrispondenti a"Questo dimostra l'importanza di mantenere l'attività di esplorazione sulla piattaforma continentale norvegese. Ci sono. Le scoperte in prossimità di giacimenti esistenti possono essere sviluppate rapidamente attraverso strutture sottomarine, con un impatto ambientale limitato, emissioni di CO2 molto basse dalla produzione e un'elevata redditività.", ha affermato, vicepresidente esecutivo per l'Esplorazione e la Produzione in Norvegia di Equinor."L'area di Sleipner è un. Queste scoperte rafforzano il nostro ottimismo per ulteriori esplorazioni nell'area. Insieme ai nostri partner, ci. L'aggiunta di nuovi volumi è essenziale per mantenere la capacità di esportazione e la creazione di valore dall'area", ha concluso Hove.