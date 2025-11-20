Piazza Affari: si muove a passi da gigante Carel Industries

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carel Industries
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Carel Industries
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,43. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)