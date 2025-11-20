Milano 13:25
Piazza Affari: si muove a passi da gigante Carel Industries

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,94%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carel Industries rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Carel Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,43. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
