Assogestioni, raccolta negativa per 17 miliardi nel primo semestre

(Teleborsa) - L'ha chiuso ilcon un, registrando una raccolta negativa di minore entità a giugno rispetto al mese precedente (-1,18 miliardi di euro vs -4,96 miliardi di euro di maggio. Lo comunica Assogestioni nella consueta mappa mensile.A fine mese ilè salito a 2.273 miliardi di euro dai 2.258 miliardi di euro precedenti, sostenuto da un effetto performance positivo, in linea con l'andamento dei mercati finanziari, e stimato dall'Ufficio Studi di Assogestioni in +0,7%.hanno registrato una raccolta pari a -2,64 miliardi di euro a giugno, con deflussi stabili dai flessibili (-2,14 miliardi di euro) e dai bilanciati (-1,32 miliardi di euro). Segno meno anche per i(-2,54 miliardi di euro).All'opposto, guadagna ulteriore vigore lo slancio deiche nel mese hanno attratto +2,58 miliardi di euro di nuove sottoscrizioni, dato che porta lìammontare da inizio anno a +11,51 miliardi di euro. Chiudono il mese in positivo anche gli, a +837 milioni di euro.In attesa dei dati definitivi della mappa trimestrale, arrivano segnali positivi anche dalle, che a giugno registrano +1,15 miliardi di euro di afflussi, riconducibili principalmente alle gestioni istituzionali (+986 milioni di euro).Considerando i fondi aperti e le gestioni di portafoglio, alsi piazzacon 2.383,6 milioni di euro, seguito dacon 471,8 milioni di euro econ 256,7 milioni di euro.Tra le società che chiudono giugno 2023 in, al primo posto c'è ilcon circa -2,9 miliardi di euro,a -1,3 miliardi di euro ea -356,9 milioni di euro.