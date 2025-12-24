Manovra, Assogestioni: bene misure per rilancio previdenza integrativa

(Teleborsa) -esprime il proprio apprezzamento per l6 che introducono modifiche rilevanti al sistema pensionistico nell'ottica di rafforzare la diffusione, i vantaggi e la flessibilità della previdenza complementare in Italia. Questa riforma, preannunciata ad aprile dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in occasione del Salone del Risparmio 2025, "fa proprie le proposte avanzate dall'Associazione sin dal 2020", si legge in una nota.Il nuovo impianto, prosegue la nota, è costruito infatti suiento della partecipazione ai fondi pensione attraverso un meccanismo di adesione automatica per i nuovi assunti; una rinnovata e più efficiente opzione di investimento predefinita, calibrata sulle caratteristiche anagrafiche degli aderenti, con l'obiettivo di favorire maggiori rendimenti nel lungo termine; una effettiva flessibilità in uscita, pensata per rispondere alle diverse esigenze previdenziali di tutti gli aderenti.auspica poi che, in parallelo all'attuazione delle nuove norme, venga "avviata una campagna informativa di sistema, in grado di rafforzare la fiducia dei cittadini e indirizzarli verso scelte previdenziali più consapevoli".direttore generale dell'Associazione, ha commentato:. Assogestioni si impegna a intensificare le molte iniziative che da tempo sostiene, per rendere consapevoli le lavoratrici e i lavoratori dell'importanza di pianificare il proprio futuro e di godere dei vantaggi fiscali che lo Stato mette a disposizione di tutti noi. In particolare, crediamo che sia giunto il momento per una specifica iniziativa a favore dei più giovani, già dalla minor età, che hanno tutta la vita davanti a sé"