BNL, utile ante imposte sale a 171 milioni di euro nel 2° trimestre

BNP Paribas

(Teleborsa) -, parte del gruppo, ha generato un utile ante imposte di 171 milioni di euro nel secondo trimestre 2023, in aumento del 22,6% rispetto al secondo trimestre 2022, dopo l'attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking alla linea di business Wealth Management.Ilè in aumento del 2,3% rispetto al secondo trimestre 2022, attestandosi a 687 milioni di euro. Ilè in aumento (6,2%), sostenuto dal continuo aggiustamento dei tassi e dalla buona tenuta dei margini sui depositi. Lesono in calo del 2,9%, soprattutto a causa della flessione delle commissioni finanziarie.Glisono in calo del 2,2% rispetto al secondo trimestre 2022 e in lieve flessione dello 0,5% sul perimetro, al netto dei crediti deteriorati. La crescita dei prestiti a medio e lungo termine è compensata dal calo dei prestiti a breve termine nel segmento imprese.diminuiscono dell'1% rispetto al secondo trimestre 2022 e sono in crescita del 2,4% rispetto al primo trimestre 2023. I conti deposito e i conti correnti crescono. Laè di 0,8 miliardi di euro ed è sostenuta dalle sinergie con il Corporate Banking.