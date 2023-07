EssilorLuxottica lancia programma di acquisto di azioni proprie

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'eyewear, ha annunciato ilche riflette "la fiducia della società nella sua capacità di creare valore e nelle sue prospettive di lungo periodo". In particolare, ha dato mandato a un intermediario specializzato per l'acquisto di unEssilorLuxottica, da effettuare, a seconda delle condizioni di mercato, nel periodo che va dal 27 luglio 2023 fino alla data ultima del 31 marzo 2024.Le azioni così acquisite sonodi EssilorLuxottica e di società controllate, in particolare nel contesto di piani di compartecipazione agli utili, bonus e premi di performance basati su azioni, piani di stock option e di azionariato diffuso dei dipendenti.