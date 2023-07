Santa Maria Maggiore, Open Fiber completa lavori rete banda ultra larga

(Teleborsa) -di realizzazione della nuova, che consentirà a cittadini, imprese e professionisti di accedere ad Internet con prestazioni veloci ed all’avanguardia.La nuova rete ultraveloce raggiunge, tra abitazioni, attività commerciali e imprese attraverso la(Fiber-to-the-home, fin a casa), che permetterà di raggiungeree latenza inferiore ai 5 millisecondi.La copertura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti dae sono stati posati oltre 14 Km di rete ultraveloce. Oltre al Comune - Municipio, scuole, museo internazionale dello Spazzacamino e il Centro Polifunzionale - sono state coperte le frazioni di Crana e Buttogno."Grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Santa Maria Maggiore è così dotata di una infrastruttura veloce e sicura abilitante tutti i servizi digitali innovativi come e-commerce per le attività locali, streaming in HD, l’Internet of Things, l’e-health, il cloud computing già disponibili sia per gli utenti residenziali che per le imprese presenti sul territorio", commenta, field manager coordinator di Open Fiber.L’infrastruttura a banda ultralarga è stata(BUL) gestito da Infratel Italia. Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.