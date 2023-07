Pernigotti, Invitalia entra nella compagine societaria

JPMorgan

(Teleborsa) -, società costituita dal fondo Lynstone diche ha rilevato dal Gruppo Toksoz l'intero capitale sociale della Pernigotti SpA. L'operazione, condotta per Invitalia nell'ambito del Fondo per la salvaguardia dei marchi storici, ha consentito di ricostituire il capitale sociale per 7.000.000 di euro (75% Lynstone-JPMorgan, 25% Invitalia) e così porre le basi per il rilancio del marchio e della produzione.I due soci cooperano nella stessa misura anche in Walcor SpA, altro storico marchio cremonese, specializzata nella produzione di uova di Pasqua e monete di cioccolata, si legge in una nota. Ed è proprio "la complementarietà delle linee produttive e, di conseguenza, del portafoglio prodotti che ha indotto ad una operazione gemella che, integrando fornitori, prodotti, rete commerciale e management, si presenta sul mercato come una proposta innovativa", viene sottolineato.Già, i prodotti a marchio Pernigottiper i consumatori.L'assemblea dei soci ha nominato ildella Pernigotti Holding SpA, con Luigi Mastrobuono presidente, Attilio Capuano amministratore delegato, Camille Le Baut consigliere, membri a loro volta anche del Consiglio della Walcor.