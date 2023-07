iVision Tech verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 8 milioni

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 8 milioni di euro, dopo aver2 milioni di euro. Ildi collocamento è pari a 1,15 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,15-1,54 euro per azione). Le azioni ordinarie sono 6.938.500, di cui 1.738.500 di nuova emissione, mentre i warrant sono 1.738.500.Ilsi attesta al 25,06%. L'post-quotazione vede Effe Group S.r.l. (società riconducibile direttamente e indirettamente per il tramite di Arcadia Investments Ltd rispettivamente a Federico Fulchir per il 92,42% ed Eva Fulchir per il 7,58%) al 68,72%; Marcello Marinelli al 2,25%; Stefano Brighenti all'1,50%; Giorgio Beretta all'1,50%; Gianfranco Moretton allo 0,75% ed Eva Fulchir allo 0,23%.La PMI innovativa, con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Martignacco (UD), opera comedel settore della moda luxury gestendo un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio per poi procedere al confezionamento del prodotto.Al 31 dicembre 2022 la società, coadiuvando artigianalità grazie ai suoi circa 150 collaboratori specializzati e automazione, ha realizzato un, per oltre il 97% sul territorio nazionale, di cui oltre l'80% derivante dalla produzione di circa 484.000 occhiali.Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 7 membri: Giorgio Beretta (Presidente); Stefano Fulchir (Amministratore Delegato); Eva Fulchir (Amministratore Delegato); Marcello Marinelli (Consigliere Esecutivo); Stefano Brighenti (Consigliere Esecutivo); Giulio Marchesini (Consigliere); Alberto Bertossi (Consigliere Indipendente).L'ammissione è prevista per l'1 agosto, con l'inizio delle negoziazioni nei giorni successivi su, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.è l'Euronext Growth Advisor.