NVP, ricavi in aumento del 50% nel primo semestre 2023

NVP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha chiuso ildel 2023 conpari a 12,4 milioni di euro (di cui circa 0,6 milioni di euro relativi alla controllata E.G. Audiovisivi), in crescita del 50% rispetto agli 8,2 milioni di euro al 30 giugno 2022.I ricavi si riferiscono per circa 9,5 milioni di euro alle attività riconducibili alle(5,5 milioni di euro al 30 giugno 2022) e per circa 2,9 milioni di euro alle attività di(2,6 milioni di euro al 30 giugno 2022). I ricavi all'sono pari a circa 1,3 milioni di euro, in crescita del 117% rispetto a 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2022."I ricavi registrati nel primo semestre 2023 testimoniano il- ha commentato l'- Come ormai consolidato nell'esperienza della nostra società, le manifestazioni sportive hanno sostanzialmente generato tale risultato, attestandosi a 9,5 milioni di euro, con un positivo contributo anche delle attività di entertainment & moda che crescono del 12%. Il primo semestre ha inoltre evidenziato risultati importanti, non rappresentati tra i ricavi consolidati, anche per la joint venture, partecipata al 50%, Hiway Media, startup innovativa specializzata nello sviluppo di piattaforme OTT.".