Execus ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 4 agosto

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie emesse da, società operante nel settore del social selling, sono statecon decorrenza dal 02/08/2023 e saranno negoziate a partire dal giorno 04/08/2023. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo. Come già emerso , Execus sbarca a Piazza Affari con unadi circa 8,5 milioni di euro, dopo aver932 mila euro in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,67 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,67-1,90 euro per azione).