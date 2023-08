Fisco: ok Senato a delega, torna alla Camera

(Teleborsa) -Il testo, licenziato in prima lettura dalla Camera il 12 luglio corso, è stato modificato nel corso dell'esame del Senato e dovrà quindi tornare a Montecitorio per il via libera in terza lettura. L'Aula della Camera è già convocata venerdì mattina con l'obiettivo di chiudere il provvedimento in giornata.Oggi il viceministro all'Economia Maurizio Leo, ha ribadito che"Abbiamo le tecnologie informatiche, la precompilata, l'intelligenza artificiale, siamo in grado di dire millimetricamente quale è il reddito", ha spiegato Leo, intervenendo dopo la discussione generale in Aula e proponendo di "dagli anni Settanta, quando un provvedimento analogo fu messo a terra da studiosi del calibro di Bruno Visentini, di Cesare Cosciani, di Gino De Gennaro", ha ricordato il viceministro, aggiungendo