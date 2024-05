"La Costituzione di tutti", domani alla Camera dialogo sul Premierato

(Teleborsa) - Si intitolal’incontro in programma domani, mercoledì 8 maggio alle 17.00, presso la Sala Regina dellapromosso dalle Fondazioni Alcide De Gasperi e Bettino Craxi. Ildel suo ammodernamento, verrà discusso dinanzi ad una platea composta da imprenditori, professionisti, accademici, scienziati, artisti e sportivi: uno spaccato rappresentativo delle classi dirigenti.verranno aperti dai saluti del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e del ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, cui seguiranno i discorsi introduttivi dei presidenti dei due Istituti, Angelino Alfano e Margherita Boniver. Il panel, moderato da Maria Latella, prevede gli interventi di quattro studiosi di diversa formazione e sensibilità: Giovanni Orsina, ordinario di Storia contemporanea alla LUISS Guido Carli, Francesco Clementi, ordinarioì di Diritto Pubblico comparato presso l’Università “La Sapienza”, Anna Maria Poggi, ordinario di Diritto Pubblico comparato all’Università degli Studi di Torino e Luciano Violante, presidente Onorario della Fondazione Italia Decide. Il pomeriggio si concluderà con l’intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.Saràel giorno in cui il testo sull’introduzione dell’elezione diretta del Premier uscito dalla Commissione approda in Aula al Senato. E sarà un dialogo basato sul presupposto che la Costituzione, ciò che sancisce e il modo in cui articola il funzionamento delle Istituzioni repubblicane, non riguarda solo gli addetti ai lavori. Ma soprattutto sulla certezza che - come sottolinea il titolo dell'incontro - laInvitati all’evento, a comporre unaparte significativa della società italiana, della sua classe dirigente e di quella cittadinanza cui spettala sovranità nei sistemi democratici degni di tale nome"si legge nella nota .