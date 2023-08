FNM, utile di 33,8 milioni di euro nel 1° semestre. Guidance confermata

FNM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha chiuso ilconpari a 301,6 milioni di euro, in aumento del 2,6% (+5,8% su basi omogenee) rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è stato pari a 100 milioni di euro (+7,1%, +10,2% su basi omogenee). L'è stato di 33,8 milioni di euro (+13,4%).Al 30 giugno 2023 ladel gruppo è pari a 761,7 milioni di euro (di cui 67,5 milioni di euro relativi alla PFN di MISE) rispetto ai 766,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022, in diminuzione di 5,2 milioni di euro.In considerazione dei risultati conseguiti nel primo semestre 2023, pienamente in linea con le aspettative, la società: ricavi in crescita nell'intervallo 1%-5% rispetto al 2022; EBITDA rettificato in aumento nell'intervallo 1%-5% rispetto al 2022; rapporto EBITDA Rettificato/Ricavi sostanzialmente in linea rispetto al 2022; indebitamento finanziario netto a fine anno 2023 nell'intervallo 700-750 milioni di euro, con un rapporto PFN Rettificata/EBITDA nell'intervallo 3,5x - 4,0x.