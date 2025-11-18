Milano 17:15
FNM, Intesa alza target price dopo EBITDA sopra le attese e guidace capex rivista

Finanza, Trasporti, Consensus
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 0,71 euro per azione (dai precedenti 0,69 euro) il target price su FNM, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 51%.

Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre del 2025 sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative, con un EBITDA leggermente superiore. Il fatturato è cresciuto mid-single digit, trainato dalla solida performance nei settori Mobilità e Servizi ed Energia, mentre l'utile netto è diminuito a causa di maggiori D&A e spese per interessi. La società ha confermato le sue previsioni per l'anno fiscale 2025, rivedendo al ribasso gli investimenti a causa dei ritardi nei progetti energetici. La PFN rettificata è leggermente peggiorata a 777 milioni di euro, principalmente a causa delle dinamiche negative del capitale circolante.
