FNM, Intesa alza target price dopo EBITDA sopra le attese e guidace capex rivista

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 0,71 euro
per azione (dai precedenti 0,69 euro) il target price
su FNM
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 51%.
Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre del 2025 sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative
, con un EBITDA leggermente superiore
. Il fatturato è cresciuto mid-single digit, trainato dalla solida performance nei settori Mobilità e Servizi ed Energia, mentre l'utile netto è diminuito a causa di maggiori D&A e spese per interessi. La società ha confermato le sue previsioni per l'anno fiscale 2025, rivedendo al ribasso gli investimenti a causa dei ritardi nei progetti energetici. La PFN rettificata è leggermente peggiorata a 777 milioni di euro, principalmente a causa delle dinamiche negative del capitale circolante.