Piquadro, semestre positivo con EBITDA e utile netto in rialzo

(Teleborsa) - Il fatturato consolidato
registrato dal Gruppo Piquadro
nei primi sei mesi dell’esercizio chiuso il 30 settembre 2025 è pari a 88,4 milioni di Euro, in aumento dello 0,7% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 87,8 milioni di Euro incluso l’effetto della variazione dei cambi.
L'EBITDA
è positivo per circa 16 milioni di Euro in aumento di circa 1,2 milioni di Euro rispetto al dato registrato al 30 settembre 2024 (+ 8,2%). L’EBITDA adjusted
del Gruppo Piquadro, definito come l’EBITDA con esclusione degli impatti derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS16, risulta positivo e pari a 9 milioni di Euro, in aumento di circa l’1,3% rispetto al dato registrato nel corso del semestre chiuso al 30 settembre 2024.
L'EBIT
è positivo per circa 7,5 milioni di euro in miglioramento dello 0,2% rispetto il dato registrato al 30 settembre 2024, positivo, e pari a 7,5 milioni di Euro.
Nel semestre chiuso al 30 settembre 2025 il Risultato Netto
di Gruppo è positivo e pari a circa 5,1 milioni di Euro in miglioramento del 3,1% rispetto al dato registrato al 30 settembre 2024 positivo per circa 4,95 milioni di Euro.
La Posizione Finanziaria Netta
del Gruppo Piquadro al 30 settembre 2025, è risultata negativa e pari a (54,5) milioni di Euro in peggioramento di 22,5 milioni di Euro rispetto a quanto registrato al 30 settembre 2024. L’impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato negativo e pari a circa (55,9) milioni di Euro.Outlook 2025/26
Il primo semestre dell’esercizio 2025/2026 "mostra segnali positivi sia per quanto riguarda le vendite che la profittabilità in un contesto volatile ed incerto", sottolinea la società nella nota dei conti. "Il Gruppo Piquadro ha fatto leva sulla forte distintività dei tre brands che hanno dimostrato grande forza lato vendite dirette, sia tramite il retail che l’e-commerce. Il management del Gruppo, nell’attuale scenario economico, crede di poter continuare nella crescita sino ad oggi ottenuta facendo leva sull’attenzione al cliente finale, sulla innovazione di prodotto, sulla ricerca e sviluppo oltre che sulla capacità finanziaria e patrimoniale".