Bollette del gas più contenute con le nuove tariffe ARERA ma pesano le imposte

(Teleborsa) -ha annunciato ieri sera un, anche se questo non fa notizia ora, mentre i consumi sono ai minimi dell'anno. Più interesse destano i trend del prossimo inverno ed i margini di operatività per una ulteriore riduzione del prezzo, se le quotazioni dovessero riprendere a correre.Per il momento l'ARERA ha segnalato che la materia gas naturale ha registrato, calcolata già tenendo conto della riduzione dell'IVA al 5%. Il prezzo della solaper i clienti con contratti in condizioni di tutela, è risultato quindi pari a, mentre rimangonoinvece glie la tariffa legata allaLa(agosto 2022-luglio 2023) è pari quindi a, al lordo delle imposte, registrando un -10,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (agosto 2021- luglio 2022).E quanto incidono ancora le imposte? Sempre l'ARERA spiega che ilper il cliente tipo è quindi pari a, tasse incluse, così suddiviso:di euro (pari al 43,1% del totale della bolletta) per; 5,32 centesimi di euro (6% della bolletta) per la; 22,38 centesimi di euro (25,3% della bolletta) per i, perequazione della distribuzione, qualità; 1,12 centesimi di euro (1,3% della bolletta) per glidi sistema. Nel prezzo incidono però anche ledi euro (24,3% del totale della bolletta), non solo l'IVA (al 4,7%), ma anche le accise (al 17,3%) e l’addizionale regionale (al 2,3%).Assumendo tariffe pressoché invariate (-1%),, con un risparmio di appena di 2 euro rispetto al mese precedente.raggiunti lo scorso anno,rispetto a quella di maggio 2022. "Non bisogna, però, abbassare la guardia, soprattutto in vista del prossimo inverno", spiegano gli esperti di Facile.it, che "consigliano" di "monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio".