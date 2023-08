Cairo Communications, risultati in crescita nel primo semestre

Cairo Communication

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2023 il Gruppoha confermato i ricavi consolidati lordi a Euro 599,2 milioni (Euro 598,6 milioni nel 2022) e conseguito margini in crescita con EBITDA pari a Euro 80,2 milioni (Euro 69 milioni nel 2022), EBIT pari a Euro 41,1 milioni (Euro 31,3 milioni nel 2022) epari a Euro 15,9 milioni (Euro 11,3 milioni nel 2022).Anche nei primi cinque mesi del 2023è risultato primo editore on-line in Italia con un dato aggregato di 32,3 milioni di utenti unici mensili medi (al netto delle duplicazioni) (Fonte Audicom).A fine giugno le testate del Gruppo RCS raggiungono una customer base digitale attiva di 939 mila abbonamenti, 535 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano in edicola, 211 mila per Gazzetta, 123 mila per El Mundo e 70 mila per Expansion.ha conseguito elevati livelli di ascolto, 3,4% sul totale giorno e 4,6% in prime time, sesta rete per ascolti in questa fascia oraria nel semestre, quinta in febbraio con il 4,32% e in marzo con il 4,87%.Il settore editoriale periodiciha confermato i risultati del primo semestre 2023, nonostante l’aumento del costo della carta (Euro 1,7 milioni) rispetto al primo semestre 2022.consolidato al 30 giugno 2023 risulta pari a circa Euro 47 milioni (un indebitamento netto di Euro 15,2 milioni a fine 2022)